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Тайвань поднял истребители в связи с приближением группы китайских самолетов

Среди этих самолетов были бомбардировщики, которые пролетели к югу от острова, а затем ушли в Тихий океан. Инцидент стал новым всплеском напряженности и крупнейшим вторжением с конца мая.

Тайвань, который Китай считает частью своей территории, на протяжении последних примерно двух лет жаловался на неоднократные операции китайских ВВС вблизи демократически управляемого острова, часто в юго-западной части его опознавательной зоны ПВО, недалеко от контролируемых Тайванем островов Пратас.

Тайвань называет неоднократные военные действия Китая вблизи острова войной в «серой зоне», призванной как измотать тайваньские силы, регулярно вынуждая поднимать их в воздух, так и проверить реакцию Тайваня.

Последняя китайская миссия включала 17 истребителей и шесть бомбардировщиков H-6, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения, противолодочные самолеты и самолет-заправщик, сообщило министерство обороны Тайваня.

Некоторые самолеты пролетели над районом к северо-востоку от островов Пратас, согласно карте, предоставленной министерством.

22 июня, 2022 | Category: Мир, Новости

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