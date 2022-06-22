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Суд во Львове продлил арест Медведчука и арестовал его вагон-ресторан

Лычаковский райсуд Львова по ходатайству генпрокурора продлил до 9 августа арест Виктора Медведчука — близкого друга президента Путина и пророссийского политика, которого Украина обвиняет в госизмене.

Суд также арестовал некоторое имущество Медведчука, в частности железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера.

Журналисты проекта «Следство.Инфо» в марте опубликовали кадры этого вагона, располагавшегося, как сообщается, на территории дворца Виктора Медведчука в Пуще-Водице.

22 июня, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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