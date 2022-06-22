В Мариуполе погибли 22 тысячи человек — мэр Вадим Бойченко Постпред України — Радбезу ООН: давайте покінчимо з російським фашизмом » Суд во Львове продлил арест Медведчука и арестовал его вагон-ресторан Лычаковский райсуд Львова по ходатайству генпрокурора продлил до 9 августа арест Виктора Медведчука — близкого друга президента Путина и пророссийского политика, которого Украина обвиняет в госизмене. Суд также арестовал некоторое имущество Медведчука, в частности железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера. Журналисты проекта «Следство.Инфо» в марте опубликовали кадры этого вагона, располагавшегося, как сообщается, на территории дворца Виктора Медведчука в Пуще-Водице.