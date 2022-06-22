Суд признал, что комик Косби надругался над несовершеннолетней в 1975 году

Суд присяжных в Калифорнии вынес вердикт по гражданскому иску о материальной компенсации, ответчиком в котором был известный комик Билл Косби.

Джуди Хат обвинила Косби в том, что в 1975 году комик пригласил ее в особняк основателя известного журнала Playboy и заставил вступить с ним в сексуальную связь. Косби на тот момент было 37 лет, девушке – 16.

Согласно вердикту, Косби обязан выплатить Хат 500 тыс долларов в качестве компенсации за эмоциональные страдания, которые она испытывала в последующие годы.

Косби, лично не присутствовавший на суде, отрицает что описываемое Хат имело место. В видео с его показаниями, продемонстрированном присяжным, он заявил, что не помнит Хат и что в то время не вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними.

Хат подала иск против Косби в декабре 2014 года. Тогда она утверждала, что инцидент произошел в 1974 году, когда ей было 15 лет. Однако на суде заявила присяжным, что ошиблась относительно года и ныне исправила ошибку.

Процесс в Калифорнии состоялся через 11 месяцев после освобождения Косби из тюрьмы – тогда Верховный суд штата Пенсильвания отменил приговор, в 2018 году вынесенный Косби по другому делу.

84-летний Билл Косби некогда обладал огромной популярностью в США. Однако его репутация была испорчена – в последние десятилетия более 50 женщин обвинили комика в сексуальных домогательствах.