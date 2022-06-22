Словенія передала Україні 35 БМП M80A

Словенія відправила в Україну обіцяні 35 БМП M80A. Ймовірно техніка вже перебуває в Україні.

Про це повідомляє видання 24ur.com.

В обмін на передачу Україні техніки Словенія отримає від США ваучер на купівлю зброї на суму, що перевищує вартість відправленої техніки.

М-80А є істотно видозміненим БМП-2. Тут інший бронекорпус, машина має компактніші габаритні розміри та зменшену бойову масу – 13850 кг, порівняно з 14700 кг у БМП-2.

На словенському БМП встановлено 20-мм гармату марки Hispano-Suiza, HS 804. Вона має ефективну дальність 1500 м та боєкомплект 400 снарядів. На М-80А встановлено двигун Daimler-Benz потужністю 315 к.с., що випускався за ліцензією підприємством FAMOS з 1980 року.

Нагадаємо, міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець вже повідомляв про передачу Україні БМП. Також він зазначив, що країна допомагає Україні стрілецькою зброєю.

Транспортування БМП M80A зі Словенії, червень 2022, Фото: 24ur.com

За його словами це весь арсенал, який країна може передати Україні, але Словенія братиме участь у навчанні українських військових та у розмінуванні територій.

У травні Міністерство оборони Словенії та Організація спільного виробництва в галузі озброєнь (OCCAR) підписали контракт на закупівлю БМП Boxer.

БМП Vilkas (Boxer). Фото: Міністерство оборони Литви

Міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 стали частиною арсеналу артилерії Збройних сил України.