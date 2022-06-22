Шольц: Німеччина допомагатиме Україні зброєю стільки, скільки потрібно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін буде допомагати Україні, зокрема і зброєю, стільки, скільки це буде потрібно.

Про це Шольц заявив у вівторок під час виступу перед Федерацією німецької промисловості, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Welt.

«Україна належить до нас, вона належить до європейської сім’ї», – наголосив канцлер Німеччини і додав, що на саміті ЄС у Брюсселі виступатиме за надання Києву статусу кандидата на членство.

Він наголосив, що Німеччина надаватиме Україні військову допомогу «стільки, скільки Україна потребуватиме нашої підтримки», щоб вона могла захиститися від нападу Росії.

Окремо Шольц прокоментував «безпрецедентно жорсткі» санкції ЄС проти Росії.

«Так, ці санкції шкодять і нам, шкодять нашим компаніям… Але свобода має свою ціну. Демократія, солідарність із друзями і партнерами має свою ціну. І ми готові заплатити цю ціну», – наголосив Шольц.

Німецький канцлер згадав також про свою поїздку до України минулого тижня, зокрема візит до зруйнованого російськими військами Ірпеня.

«Ніколи не забуду картину жаху, яку я там побачив», – зазначив він.