Сенаторы обнародовали текст двухпартийного законопроекта об оружии

Участники переговоров в Сенате по вопросу об оружии обнародовали во вторник законопроект, который направлен на предотвращение случаев массовой стрельбы с помощью введения штатами в свои законодательства положений о тревожных сигналах в биографиях потенциальных покупателей. В частности, речь идет о настораживающих моментах в поведении потенциальных покупателей оружия, а также включение данных о нарушениях закона, совершенных в несовершеннолетнем возрасте, в досье, которое проверяют спецслужбы перед выдачей лицензии лицам, не достигшим 21 года.

Кроме того, законопроект предусматривает улучшение ситуации с психологической и с психиатрической помощью, а также дополнительные ассигнования на обеспечение безопасности школ.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал законопроект «прогрессивным» законодательством, которое «крайне необходимо» для американского общества.

«Будучи автором закона о проверках биографических данных, который был принят в 1994 году, я рад, что впервые за почти 30 лет Конгресс вернулся к принятию конструктивных мер по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия», — заявил Шумер, пообещав начать процедуру голосования в Сенате уже во вторник вечером.

Шумер поблагодарил за работу над законом сенаторов Криса Мерфи, Кирстен Синема, Джона Корнина и Тома Тиллиса.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выразил поддержку тексту законопроекта, подготовленного сенатором Джоном Корнином при поддержке еще нескольких сенаторов от Республиканской партии.

«В течение многих лет крайне левые политики ложно утверждали, что Конгресс может решить ужасную проблему массовых убийств, только попирая конституционные права законопослушных американцев. Этот законопроект доказывает, что это не так. Наши коллеги составили пакет популярных шагов, основанных на здравом смысле, которые помогут снизить вероятность этих ужасающих инцидентов, полностью соблюдая права законопослушных граждан, закрепленные Второй поправкой к Конституции», — заявил Макконнелл.