Сенат Італії відхилив заклики припинити допомогу Україні у війні з РФ

Сенат Італії у вівторок більшістю голосів схвалив резолюцію із закликом продовжити допомогу Україні у її війні з Росією, відхиливши спроби керівництва однієї з коаліційних партій – «Руху 5 Зірок» – припинити надавати Києву зброю.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Corriere della Sera.

За резолюцію, запропоновану парламентською більшістю, проголосували 219 сенаторів, 20 були проти, а ще 22 – утрималися. Чотири альтернативні проєкти резолюцій Сенат Італії відхилив.

У документі сенатори закликали уряд Італії вимагати від Росії негайного припинення бойових дій в Україні та виведення з її території всіх військових підрозділів, а також брати участь в ініціативах з деескалації та зміцнювати дипломатичні зусилля для пошуку мирного врегулювання.

Одним із ініціаторів дискусій щодо допомоги Україні став лідер «Руху 5 Зірок», колишній прем’єр Італії Джузеппе Конте. Він відкрито закликав припинити надавати Києву зброю.

Ці заклики призвели до обговорень у межах урядової коаліції, очолюваної колишнім главою Європейського центрального банку Маріо Драгі. Водночас підкреслювалося, що італійський уряд має єдину позицію щодо підтримки України.