Расследование: жертв массового убийства в Ювалде, вероятно, можно было спасти

Действия правоохранительных органов во время массового убийства в школе города Ювалде, штат Техас, следует признать «презренной ошибкой». Об этом заявил директор Департамента по общественной безопасности штата Техас Стивен Маккроу.

24 мая 2022 года вооруженный преступник вошел в здание школы, взял в заложники и впоследствии застрелил 19 детей и двух учителей. По словам Маккроу, который рассказал о результатах расследования сенаторам штата, начальник полицейского управления школьного округа Ювалде, командовавший операцией, принял «ужасные решения», а полицейские не были обучены необходимым образом. В результате было потеряно драгоценное время и не спасены жизни.

Один из эпизодов, о котором рассказал Маккроу, был связан с поисками ключа от класса, где заперся преступник с заложниками. Полицейские искали ключ, не зная, что эту дверь невозможно закрыть изнутри класса и даже не попытались проверить, закрыта ли она.

По данным расследования, 19 полицейских более часа ждали прибытия штурмовой группы. Маккроу прокомментировал: «У полицейских было оружие, у детей его не было. У полицейских было защитное снаряжение, у детей – нет. Полицейских тренировали – преступника нет. Дети и учителя в комнате номер 111 ждали своего спасения один час, 14 минут и восемь секунд».

«Через три минуты после того, как преступник пошел в здание школы, было достаточное количество вооруженных полицейских в бронежилетах, чтобы изолировать, отвлечь и нейтрализовать его», — подчеркнул Маккроу. Он добавил, что полицейских остановил командир, который «решил, что жизни полицейских важнее жизней детей».

По словам Маккроу, Пит Арредондо, начальник полицейского управления школьного округа Ювалде, «ждал радиостанций и ружей, он ждал щитов и ждал прибытия спецназа. В конце концов, он ждал ключ, который был не нужен».

Глава юридического управления округа Ювалде попросил город не публиковать материалов, связанных с расследованием этого преступления.

Многие родители и близкие школьников и сотрудников школы выражали возмущение действиями полиции.