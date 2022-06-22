Постпред України — Радбезу ООН: давайте покінчимо з російським фашизмом

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність покінчити з російським фашизмом і нагадав, що свого часу голосування про прийняття Росії в ООН замість СРСР не було.

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні, повідомляє «Європейська правда».

«Перехід Росії до агресивного фашистського режиму вже підтверджений її нездатністю утриматися від нападу на тих, кого вона вважає «слабкою здобиччю». Ми всі повинні це зупинити, чим швидше, тим краще. Україна перебуває зараз на передовій, вона має необхідну волю свого керівництва, рішучість і хоробрість своєї армії та народу, а також безпрецедентну міжнародну солідарність», — заявив Кислиця.

«Якщо ми дозволимо Путіну чи його наступнику на кремлівському троні відростити свої відрубані пазурі, заюшені кров’ю українців, наступна війна неминуча, і цивілізований світ заплатить утричі більше, ніж сьогодні. Давайте покінчимо з російським фашизмом зараз!», — наголосив посол.

Кислиця також нагадав, що у Раді Безпеки ы Генасамблеї ООН не було голосування щодо прийняття Російської Федерації замість Радянського союзу після його розвалу у 1991 році.

«Подія, що сталася в цій залі в грудні 1991 року, спровокувала послідовність трагічних подій. Уявіть собі, в останній день перед Різдвом голова Ради Безпеки, радянський посол Воронцов закриває засідання Ради. Наступне засідання Ради відкриває та сама людина – і, о, чудо! – як представник іншої країни – Російської Федерації. Країни, яка на той момент була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН», — розповів Кислиця.

«Не було офіційного рішення жодного органу, і не через різдвяні канікули. Президент Єльцин лише повідомив ООН про своє рішення, і хтось прийняв це рішення до виконання без публічного обговорення і без голосування. А послу Воронцову вдалося переконати генсека прийняти під ялинкою його вірчі грамоти як представника Росії», — сказав постпред України.