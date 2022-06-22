Основанные на умениях слоты: перспективы развития

В передовых державах проявляется слабый интерес к гэмблингу со стороны подрастающего поколения, которое застало расцвет видеоигр. Эта проблема действительно актуальна, так как молодые люди уже сейчас с неохотой посещают казино онлайн, игровые автоматы на реальные деньги их не прельщают. А в момент того, когда молодежь окончательно созреет и приобретёт весомое участие в жизни общества, чаще, чем сейчас, бывать в царстве азарта она не будет.

Перспективы развития скилл-слотов

С графической составляющей игровых автоматов вопрос практически снят с повестки дня, ведь современные модели по качеству картинки уже напоминают видеоигры https://www.lavinacasino.com/games/new-games. А вот с фактором вовлечения в игру и влияния навыков на конечный результат у производителей софта по-прежнему возникают трудности.

Представители индустрии развлечений, естественно, пытаются найти решение. Один из рабочих вариантов — разработка новейших видов слот-машин, принцип действия которых основан на непосредственном воздействии игрока на сам процесс игры. Повысившаяся интерактивность способна завлечь молодую целевую аудиторию. Конечно же, это не означает, что игорные клубы будущего будут напоминать ПлейСтейшн или ИксБокс. Однако общее мнение лидеров азартной отрасли единое: на протяжении ближайших нескольких лет следует обязательно вносить изменения в аппараты.

В специализированных СМИ все чаще появляются упоминания о так называемых скилл-играх, которые призваны помочь справиться с озвученной выше проблемой.

На данном этапе это некие гибриды стандартных автоматов и видеоигр — внутри все те же барабаны, их вращения, случайный набор символов, но бонусный раунд сделан таким образом, чтобы обладающий определенными навыками или опытом игрок смог сорвать куш больше, нежели новичок. Уже появились первые ласточки:

SpaceInvaders Evolution от Сайнтифик Геймс — джекпот-баллы зарабатываются с использованием опыта и навыка стрельбы в пришельцев и уклона от их ракет;

Texas Tea Pinball от IGT, где в виде бонус-игры используется легендарный пинбол. Опытные пинболисты могут задействовать фонтаны нефти и получить большие призы;

азартная версия ГитарХиро от ГеймДизайн, где бонус-очки и джекпот можно выиграть, попадая по нотам на виртуальной гитаре во время прослушивания композиции, выбранной из списка!

Разработчики еще не определили оптимальной комбинации случайности и влияния навыков для скилл-слотов, для их усовершенствования может потребоваться еще не один год. Возможно, нас ждут и игры, полностью основанные на умениях. Одно можно сказать — именно за ними будущее!