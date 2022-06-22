Окупанти провели кілька успішних наступів поблизу Сєверодонецька і можуть загрожувати Лисичанську в найближчі дні, — ISW

Про це передає Інститут вивчення війни (ISW) станом на 21 червня.

«Російські війська 21 червня провели кілька успішних наступів у населених пунктах на південний схід від Сєверодонецька і, можливо, зможуть загрожувати Лисичанську найближчими днями, уникаючи складного протистояння через річку Сіверський Донець», — йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжили штурм населених пунктів уздовж траси Т1302 Лисичанськ — Бахмут, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку (ГЛОК).

Експерти зазначають, що російські операції на осі Ізюм — Слов’янськ дедалі більше зупиняються, оскільки сили РФ надають пріоритет операціям навколо Сєверодонецька.

«Чистки» вищих офіцерів РФ за провал у війні в Україні

В Інституті також наголошують, що кремль, ймовірно, перебуває в процесі радикальної перебудови командної структури російського вторгнення в Україну. Це вказує на можливу «чистку» вищих офіцерів, яких звинувачують у невдачах на території України.

Зокрема, кілька російських ЗМІ підтвердили, що нинішній начальник штабу центрального військового округу генерал-полковник Михайло Теплинський змінить командувача повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Андрія Сердюкова. За інформацією українських джерел, кремль звільнив Сердюкова за погану роботу під час вторгнення та значні втрати серед десантників.

Декілька джерел також повідомляли про суперечливі заяви про заміну нинішнього командувача південного військового округу та головного командувача російського вторгнення в Україну генерала Олександра Дворнікова:

Російський офіцер запасу Олег Марзоєв 21 червня заявив, що військові невдовзі призначать командувача повітряно-космічними силами Росії генерала армії Сергія Суровікіна на посаду командувача південного військового округу, фактично замінивши Дворнікова.

Водночас у Bellingcat 17 червня розповіли, що президент Росії Володимир Путін планує замінити Дворнікова на посаді командувача вторгненням в Україну через надмірне вживання алкоголю та недовіру з боку російських військових.

Також у CIT 19 червня повідомили, що кремлівський диктатор замінив Дворнікова на начальника військово-політичного управління збройних сил Росії генерал-полковника Геннадія Жидка.

На неофіційній сторінці повітряно-десантних військ Росії в соцмережах йдеться, що Дворніков отримав підвищення і що його посаду займе Сердюков. Однак ця інформація навряд є правдивою, адже прокремлівські джерела оголосили про відставку Сердюкова.

Тому, припускають експрети, на посаді командувача південного військового округу Суровікін і справді замінив Дворнікова, який, ймовірно, був змушений піти у відставку. Водночас Жидка призначили командувачем російськими операціями в Україні. Він зараз керує органом міністерства оборони Росії, відповідальним за підтримання морального та ідеологічного контролю серед російських військових.

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