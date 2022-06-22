Фотожурналист Макс Левин был хладнокровно казнен российскими оккупантами

Украинский фотокорреспондент Макс Левин и сопровождавший его военный ВСУ были хладнокровно казнены российскими оккупантами. Об этом говорится в расследовании международной организации «Репортеры без границ» (RSF) о причинах смерти журналиста.

«Доказательства, собранные RSF, указывают на то, что украинский фотожурналист Макс Левин и его друг, который был с ним, были хладнокровно казнены российскими военными — вероятно, после допросов и пыток, в день их исчезновения, 13 марта 2022 года», — говорится в статье.

Для расследования причин гибели Левина журналисты RSF вернулись на то место, где 1 апреля были обнаружены тела фотокорреспондента и украинского военного Алексея Чернышова. Группа насчитала 14 пулевых отверстий в обгоревшей части их автомобиля.

Левин был убит, вероятно, одним или двумя выстрелами с близкого расстояния. Чернышов сгорел заживо, на что указывают улики, в том числе расположение его тела.

Поблизости также были обнаружены следы пребывания российских военных: сухпайки армии РФ, остатки продуктов и пластиковые столовые приборы, которые еще могут содержать следы ДНК.

Согласно материалам расследования, Левин и его сопровождающий искали в лесу пропавший беспилотник фотографа. Ту часть леса тогда контролировали российские оккупанты.

По данным RSF, убийство могло быть совершено военнослужащими 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцами спецназа. Командует этой дивизией полковник Владимир Селиверстов. «Репортеры без границы» передали собранные доказательствам украинским властям.