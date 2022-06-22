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Членство України в ЄС підтримує 2/3 європейців

Євроcoюз ЄС

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що жителі більшість країн продемонстрували значно позитивніше ставлення до членства України в ЄС, ніж півроку раніше, особливо у країнах Балтії. Зараз членство України в ЄС підтримує дві третини європейців. Це найвищий показник за 15 років.

При цьому лише кожен десятий респондент позитивно ставиться до РФ – порівняно з кожним третім у 2018 році.

Також, за даними опитування, погіршилося ставлення до Китаю, а краще європейці стали ставитися до Великобританії та США.

Близько 60% опитаних вважають пріоритетом захист «спільних європейських цінностей», навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя.

Інше опитування показало, що 80% європейців підтримують економічні санкції проти РФ та загальну політику безпеки та оборони.

22 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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