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Британія відмовила у візах російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ

Британія coronavirus

Про це передає «Інтерфакс» з посиланням на слова першого заступника голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимира Джабарова.

«Ми отримали по суті обурливу відповідь про те, що уряд Британії — дослівно — не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну», — заявив він.

Відомо, що усі члени російської делегації перебувають у списку санкцій Британії. За словами Джабарова, делегати «своєчасно запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та розв’язувати питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в’їзних віз до Британії».

29-та щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться у Бірмінгемі 2-6 липня 2022 року.

22 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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