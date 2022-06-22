Білорусь почала мобілізаційні навчання в Гомельській області

Міністерство оборони Білорусі розпочало мобілізаційні навчання 22 червня в Гомельській області на кордоні з Україною. Вони триватимуть до 1 липня.

Про це інформують в оборонному відомстві Білорусі.

Підкреслюють, що це планові навчання і подібні минулого року пройшли у Могильовській області.

Мета навчань – перевірити готовність військових комісарів виконувати завдання за призначенням. Будуть відпрацьовувати доукомплектування військкоматів, призиваючи військово зобов’язаних запасу.

Білоруські військові на зборах “Військова безпека та оборона держави”, травень 2022, Фото: Міністерство оборони Білорусі

Під час навчань передбачено виконання військовими комісаріатами “заходів щодо оповіщення та подання військовозобов’язаних на пункти відправлення до військових частин”. Після цього “призваних” відправлять за місцем проживання. Таким чином перевірять контрольне сповіщення.

Також повідомляють, що для створення обстановки наближеної до реальності в навчаннях братимуть участь підрозділи сил спеціальних операцій Білорусі.

Військові Білорусі. Фото: Міноборони Білорусі

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України повідомили, що в прикордонних регіонах Білорусі розташовано до 4 тисяч білоруських військових. Також в населених пунктах розквартировані російські війська, але накопичення сил для наступу не спостерігається.