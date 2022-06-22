Білий дім обурений тим, що Росія «не виключає» смертної кари для двох полонених американців, затриманих в Україні

Білий дім заявив, що це «жахливо», що Росія не виключає застосування смертної кари до двох американських громадян, які були затримані після того, як добровольцями воювали в Україні.

«Ми все ще намагаємося дізнатися більше про цих двох осіб», – сказав Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США, під час брифінгу для преси.

«Жахливо, що державний чиновник у Росії навіть міг розглядати застосування смертної кари для двох американських громадян, які перебували в Україні. І ми будемо продовжувати намагатися дізнатися все, що можливо, щодо цього», – сказав він.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що Женевська конвенція, міжнародна хартія, яка визначає правила поводження з солдатами і цивільними особами під час війни, включаючи заборону страти військовополонених, не поширюється на двох затриманих громадян США.

Пєсков сказав, що не можна виключати смертну кару, але це рішення суду, а не Кремля.

Громадяни США – 39-річний Олександр Джон-Роберт Друке з Таскалуси, зі штату Алабама, та 27-річний Енді Тай Нгок Гуйн з Хартселла, зі штату Алабама, дали інтерв’ю російському каналу RT у центрі ув’язнення в так званій Донецькій Народній Республіці (ДНР).

Згідно з повідомленням, у п’ятницю інтерв’ю вийшло на російському пропагандистському каналі RT.

За повідомленням видання New York Post, у відеоінтерв’ю, записаному після їхнього захоплення, слідчий, ймовірно, пов’язаний з російськими силами, повідомляє Гуйну, що він може отримати вирок на смертну кару згідно із «законодавством Донецької республіки».

Гуйн, який був, імовірно, під примусом, відповів, що «знає, що вчинив злочини, і готовий прийняти покарання», пише видання.