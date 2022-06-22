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Безпілотник вразив нафтопереробний завод під Ростовом (відео)

Безпілотник вразив нафтопереробний завод під Ростовом, в наслідок чого на заводі спалахнула пожежа.

Про це повідомляють ЗМІ. 

За даними міністерства з надзвичайних ситуацій РФ загоряння, ймовірно, сталося у теплообміннику. Проте, на відео, опублікованих у соцмережах, видно, як перед початком пожежі будівлю обстрілює об’єкт, схожий на безпілотник.

Новошахтинський НПЗ – найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він також є єдиним чинним НПЗ у Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, суднового та дизельного палива і бензину.

22 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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