Безпілотник вразив нафтопереробний завод під Ростовом (відео)

За даними міністерства з надзвичайних ситуацій РФ загоряння, ймовірно, сталося у теплообміннику. Проте, на відео, опублікованих у соцмережах, видно, як перед початком пожежі будівлю обстрілює об’єкт, схожий на безпілотник.

Новошахтинський НПЗ – найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він також є єдиним чинним НПЗ у Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, суднового та дизельного палива і бензину.