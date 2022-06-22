Байден призовет в среду к временной отмене налога на бензин

Президент США Джо Байден, как ожидается, призовет в среду временно приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон, сообщил агентству «Рейтер» во вторник источник, проинформированный о планах главы Белого дома.

Байден заявил в понедельник, что рассматривает вопрос о приостановке действия налога на время, пока Соединенные Штаты пытаются справиться с ростом цен на бензин и инфляцией. Приостановка взимания налога на бензин может столкнуться с серьезной оппозицией в Конгрессе, в том числе среди многих демократов.

В Белом доме заявили, что Байден выступит с комментариями по поводу цен на бензин в 14:00 в среду по Восточному времени США, не вдаваясь в подробности.

Высокие цены на бензин представляют собой серьезную политическую проблему для Байдена и демократов, которые пытаются сохранить контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Губернатор штата Мичиган, демократ Гретхен Уитмер во вторник призвала Байдена поддержать отмену налога на бензин, заявив, что «это принесет реальное и немедленное облегчение без ущерба для способности федерального правительства инвестировать в инфраструктуру».

Республиканцы решительно выступают против приостановки действия налога на бензин. В феврале лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл высмеял идею о приостановке действия налога, поддержанную некоторыми демократами, заявив, что «они [администрация Байдена] провели целый год в священной войне с доступной американской энергетикой».

Байден использовал множество рычагов, чтобы попытаться снизить цены, в том числе высвободив рекордное количество нефти из стратегических запасов и обратившись к крупным странам ОПЕК, попросив их об увеличении добычи.

Цены на топливо во всем мире растут из-за сочетания нескольких факторов — восстановления спроса, санкций против России и сокращения перерабатывающих мощностей.

По состоянию на 11 июня средняя цена на бензин в США впервые превысила 5 долларов за галлон. Во вторник средняя цена бензина составила 4,97 долларов.

Согласно данным Министерства энергетики, с поправкой на инфляцию средняя цена бензина в США по-прежнему ниже максимума июня 2008 года, когда цена топлива достигла уровня 5,41 доллара за галлон.