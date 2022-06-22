324 дитини загинули, понад 592 отримали поранення з початку війни в УКраїні

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

«Станом на ранок 22 червня 2022 року більше ніж 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 324 дитини загинуло та понад 592 поранено», — йдеться в повідомленні.

Інформація не остаточна, адже її ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалиих дітей — у Донецькій області — 307, Харківській — 175, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

На Харківщині 21 червня внаслідок російського обстрілу смертельні поранення отримала 8-річна дівчинка.

На Донеччині від обстрілу окупантів поблизу ставка Золота рибка в Часовому Яру зазнали поранень п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю», — додали в Офісі генпрокурора.