ЄС ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата на членство цього тижня

Про це вона заявила під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Майже всі лідери Європейського Союзу підтвердили, що наразі є ухвалене рішення щодо початку вступу до ЄС та надання нашій країні кандидата на членство. Ми очікуємо, що таке рішення буде підтримано 24 червня», — сказала вона.

За її словами, з огляду на високий рівень консенсусу, можливо, це рішення будуть приймати ввечері 23 червня. Наразі Україна готується до виконання умов, які вимагає Європейська комісія.

«Ми очікуємо, що відразу після ухвалення рішення, пріоритетним буде питання відновлення України, відбудови інфраструктури та політичної підтримки», — сказала міністерка.

Стефанішина також додає, що з отриманням статусу кандидата, Україна також отримає доступ до фондів ЄС.