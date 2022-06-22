ЄС досяг консенсусу щодо кандидатського статусу України

Держави-члени Європейського Союзу досягли єдиної позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство напередодні саміту ЄС 23-24 червня.

Про це на пресконференції за підсумками засідання Ради із загальних питань ЄС заявив міністр закордонних справ Франції Клеман Бон, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

«Ми досягл прогресу з питань, які обговорюбвали від ранку – а саме підготовки до засідання Європейської комісії, яке відбудеться наприкінці цього місяця в Брюсселі. Воно стосуватиметься зокрема України та можливості надання кандидатського статусу Україні, Молдови і Грузії», – нагадав Бон.

«Минулого тижня Європейська комісія оприлюднила свій висновок з цього питання, і ми стали свідками досить доброго, я б сказав, ідеального консенсусу щодо переходу на наступний етап дискусій щодо можливості надання Україні статусу кандидата на членство», – додав він.

Глава МЗС Франції пояснив, що йдеться про обговорення кандидатства України главами держав і урядів ЄС.

«Але на нашому рівні ми впевнилися, що єдність ЄС продовжує лишатися реальністю, Європа проовдує рухатися вперед у цей історичний момент», – додав він.

Бон застеріг, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу в ЄС – «це тривалий і складний процес».