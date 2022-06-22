ЄС досяг консенсусу щодо кандидатського статусу України

Держави-члени Європейського Союзу досягли єдиної позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство напередодні саміту ЄС 23-24 червня.
Про це на пресконференції за підсумками засідання Ради із загальних питань ЄС заявив міністр закордонних справ Франції Клеман Бон, повідомляє кореспондент «Європейської правди».
«Ми досягл прогресу з питань, які обговорюбвали від ранку – а саме підготовки до засідання Європейської комісії, яке відбудеться наприкінці цього місяця в Брюсселі. Воно стосуватиметься зокрема України та можливості надання кандидатського статусу Україні, Молдови і Грузії», – нагадав Бон.
Глава МЗС Франції пояснив, що йдеться про обговорення кандидатства України главами держав і урядів ЄС.
«Але на нашому рівні ми впевнилися, що єдність ЄС продовжує лишатися реальністю, Європа проовдує рухатися вперед у цей історичний момент», – додав він.
Бон застеріг, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу в ЄС – «це тривалий і складний процес».
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