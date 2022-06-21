Зеленский заявил, что Африка стала заложником войны России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Африка стала заложником войны с Россией, которая способствовала росту цен на продукты питания на континенте.

Африканские страны пострадали от нарастающего кризиса, который привел к резкому росту цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения.

На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, Россия также является ключевым мировым экспортером удобрений, а Украина – крупным экспортером кукурузы и подсолнечного масла.

В своем выступлении перед лидерами Африканского союза Зеленский сказал, что континент оказался в ситуации, которую он не создавал.

«Благодарен за эту возможность обратиться к вам. Обратиться в чрезвычайных обстоятельствах, когда у нас война. В чрезвычайных обстоятельствах для всего мира, когда Африка фактически в заложниках. В заложниках у тех, кто развязал войну против нашего государства», – сказал Зеленский в видеообращении перед Бюро Ассамблеи Африканского союза.

«Эта война может казаться кому-то очень далекой от вас и ваших стран. Но цены на продовольствие, которые катастрофически растут, уже занесли ее в дома к миллионам африканских семей», – добавил он.

Москва отвергает обвинения в том, что она преднамеренно блокирует экспорт зерна из Украины, и говорит, что глобальные скачки цен на продовольствие и топливо связаны с западными санкциями, введенными против России в связи с вторжением в Украину 24 февраля.

В начале июня президент Сенегала Маки Салл заявил, что российский президент Владимир Путин сказал ему, что готов разрешить экспорт украинского зерна, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис, особенно сильно ударивший по Африке.

В понедельник Салл, который также является председателем Африканского союза, после выступления Зеленского заявил в «Твиттере», что континент по-прежнему привержен уважению международного права, мирному урегулированию конфликтов и свободной торговле.