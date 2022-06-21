Во Львове заметили известного голливудского актера Бена Стиллера

Знаменитый американский актер Бен Стиллер приехал на запад Украины, чтобы помочь украинским переселенцам.

Бена Стиллера заметили во Львове возле памятника Тарасу Шевченко. Соответствующее видеодоказательство появилось в TikTok пользователя с ником @shan_oleg.

«Приятно, что люди дают эту огласку и приезжают собственноручно помочь. Еще одна голливудская звезда приехала поддержать Украину. Бен Стиллер. Спасибо», — подписал ролик автор видео.

Отметим, что Бен Стиллер является послом доброй воли ООН. На запад Украины голливудский актер, вероятно, прибыл, чтобы встретиться с переселенцами.

Перед приездом во Львов Бен Стиллер заехал в Польшу, в город Жешув, куда привез гуманитарную помощь для украинцев:

«Я только что прибыл в Польшу, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разбиты войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены бежать из своих домов. И более 90% из них – это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать об их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности. Каждый имеет право на безопасность. Кто угодно, где угодно и когда-либо», — написал у себя в Instagram Стиллер.