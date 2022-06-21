Україна може стати членом ЄС до 2050 року

Про це він заявив в інтерв’ю RTVI.

Ринкевичс сказав, що ще два місяці тому він вважав: вступ України до ЄС «дуже бажаний, але існує дуже багато політичних перешкод». А після візиту лідерів чотирьох держав Євросоюзу це стало «реальнішим, ніж будь-коли».

Глава латвійського МЗС водночас додав, що розгляд заявки на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС є політичним та символічним жестом.

«Але на даному етапі з політичних, моральних причин, де ми бачимо, що Україна виступає за наші цінності і бореться за безпеку Європи, я думаю, це хороший жест», – зазначив він.

Ринкевичс підкреслив, що Україна не зможе розраховувати на швидкий вступ до ЄС, але висловив сподівання, що це станеться до 2050 року.

«Цього не буде, я сподіваюсь, у середині цього століття. Я думаю, ближче», – підсумував він.