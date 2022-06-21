Столтенберг: война в Украине может продлиться несколько лет

Российская война в Украине может продолжаться годами, и Киеву потребуется поддержка Запада, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому изданию Bild.

«Мы должны готовиться к тому, что это может длиться несколько лет», – сказал он.

«Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если издержки будут высокими, не только в плане военной поддержки, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие», – добавил Столтенберг.

В последние дни международные лидеры неоднократно демонстрировали свою поддержку Украине, в том числе рекомендуя принять эту страну в Европейский Союз.

«Большая семерка» обещала поддерживать

Украину «столько, сколько потребуется», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому информагентству dpa.