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Столтенберг: война в Украине может продлиться несколько лет

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Запад должен продолжать поддерживать Киев, несмотря на военные и экономические издержки

Российская война в Украине может продолжаться годами, и Киеву потребуется поддержка Запада, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому изданию Bild.

«Мы должны готовиться к тому, что это может длиться несколько лет», – сказал он.

«Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если издержки будут высокими, не только в плане военной поддержки, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие», – добавил Столтенберг.

В последние дни международные лидеры неоднократно демонстрировали свою поддержку Украине, в том числе рекомендуя принять эту страну в Европейский Союз.

«Большая семерка» обещала поддерживать
Украину «столько, сколько потребуется», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому информагентству dpa.

21 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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