Столтенберг: война в Украине может продлиться несколько лет

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Запад должен продолжать поддерживать Киев, несмотря на военные и экономические издержки
Российская война в Украине может продолжаться годами, и Киеву потребуется поддержка Запада, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому изданию Bild.
«Мы должны готовиться к тому, что это может длиться несколько лет», – сказал он.
«Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если издержки будут высокими, не только в плане военной поддержки, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие», – добавил Столтенберг.
В последние дни международные лидеры неоднократно демонстрировали свою поддержку Украине, в том числе рекомендуя принять эту страну в Европейский Союз.
«Большая семерка» обещала поддерживать
Украину «столько, сколько потребуется», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому информагентству dpa.
Leave a Reply