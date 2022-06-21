Стоимость гроба: что влияет на цену?

Чтобы правильно организовать и провести похороны по всем правилам, с учетом традиций, необходимо владеть хотя бы основной информацией. И важным моментом считаются траурные атрибуты. Самым основным является гроб, без него точно не удастся провести похороны. Таково и требование законодательства. Вот только этот траурный атрибут может отличаться своей стоимостью и надо знать, что обязательно повлияет на цену. Что об этом нужно знать?

Стоимость гроба

Каждой семье, которая потеряла близкого человека и занимается организацией похорон, приходится брать во внимание свои деньги. Ведь их понадобится на такое мероприятие приличная доля. И солидная сумма идет на гроб. На его стоимость обязательно влияет несколько показателей:

— материал изготовления;

— размеры в виде длины, ширины и высоты;

— оформление поверхности;

— форма, где учитываются религиозные показатели.

Вполне понятно, что разница в цене может отличаться в разы. Сегодня ритуальные агентства предлагают как бюджетные гробы, так и элитного класса.

Особенно сложным считается вариант, когда умирает человек крупного телосложения. Ведь в этой ситуации обычный гроб не подойдет. Он понадобится более значительных размеров. Это может оказаться колода, спецколода или домовина. Тогда семья должна вначале проконсультироваться, подойдет ли такой траурный атрибут конкретных размеров. В противном случае он не сможет поместиться в печи крематория.

Выбор по форме

Особого внимания заслуживает форма гробов. И дело здесь вовсе не в красоте, хотя это также играет роль. По форме можно сразу понять, к какой религиозной организации принадлежат данные траурные атрибуты. Например, если гроб имеет четырехугольную форму, сразу становится понятно, что это мусульманский гроб. Другую форму такого предмета в исламе не признают. Есть свои отличия между православными и католическими гробами. В одном случае они с головы шире, чем в ногах покойника. А у католиков такой аксессуар имеет расширение в области плеч. Что касается евреев, они считают, что в днище гроба должны быть отверстия.

Чтобы купить гроб на похороны в Минске, нужно только найти ритуальное агентство. Но обязательно нужно учитывать стоимость данного атрибута. По наиболее приемлемой цене его удастся приобрести в ООО «Похоронной службе Ритуал». И не играет роли, окажется он бюджетного или элитного типа. Цена точно будет ниже, чем в других подобных организациях. Здесь наиболее приемлемые расценки и на другие траурные атрибуты. С помощью сайта https://ритуал.бел получится заказать и ритуальные услуги. На них также цена окажется тут приемлемой.