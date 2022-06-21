США помогут Украине выявить и предать суду военных преступников

Глава Министерства юстиции, генеральный прокурор Меррик Гарланд во вторник посещает Украину.

Цель поездки – обсудить усилия по выявлению, задержанию и судебному преследованию лиц, причастных к военным преступлениям и иным злодеяниям, совершенным во время российского вторжения, сообщил представитель Минюста.

Ранее сообщалось, что запланирована встреча Гарланда с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Выступая перед журналистами в Украине, Гарланд сказал: «Я здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в ситуации ничем не спровоцированного и не имеющего оправдания российского вторжения».

«Соединенные Штаты посылают недвусмысленный сигнал. Скрыться негде. Мы будем – мы и наши партнеры будем использовать все имеющиеся средства, чтобы убедиться, что те, кто несет ответственность за эти злодеяния, ответят за них», — добавил генпрокурор.

Обещание Гарланда помочь Украине в преследовании военных преступников — лишь один из шагов, предпринятых Министерством юстиции в этом году в ответ на российскую агрессию против Украины.

Напомним, что Минюст создал рабочую группу, занимающуюся арестами яхт и других предметов роскоши, принадлежащих российским олигархам, стремясь таким образом оказать давление на президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе США завладели суперъяхтой, задержанной месяцем ранее на Фиджи. Эта яхта, как предполагается, принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Сулейману Керимову.