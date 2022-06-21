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Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня

Верховна Рада повернула слплату мит та ПДВ при імпорті товарів, у тому числі автомобілів, з 1 липня

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

«Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто (з 01.07)», – написав він.

За його словами, за відповідний урядовий законопроект №7418 у пешому та другому читанні проголосували 234 народних депутати при мінімально необхідних 226 голосах.

21 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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