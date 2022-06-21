Прем’єр Ізраїлю оголосив про розпуск парламенту

Про це повідомляє The Times of Israel.

Сьогодні Беннет та міністр закордонних справ Яір Лапід виступили зі спільною заявою про підготовку законопроекту про добровільний розпуск Кнесету. Коаліція представить документ наступного тижня.

Після розпуску Кнесету тимчасово виконуючим обов’язки прем’єр-міністра стане саме Лапід до приведення нового уряду до присяги. Очікується, що парламентські вибори пройдуть наприкінці жовтня.

“В останні тижні ми робили все можливе, щоб врятувати цей уряд на благо країни. Я провів багато переговорів і зрозумів, що якщо Кнесет не розпуститься протягом 10 днів, безпеці Ізраїлю буде завдано серйозної шкоди”, – заявив Беннет.

Рішення прийнято на тлі того, що в кінці червня закінчується термін дії тимчасових законів щодо ізраїльського законодавства в Юдеї та Самарії. Опозиція відмовляється підтримати їх продовження.