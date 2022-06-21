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Подоляк сравнил обстановку на фронте с 1943-м годом Второй мировой

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сравнил положение российской армии с положением немецкой армии в 1943-го года во время Второй мировой войны. Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 20 июня.


«Если сравнить с WWII, мы сейчас в 1943-м. Часы начали обратный отсчет, но ru-нацисты еще не хотят верить в реальность. Когда Песков говорит, что ОДКБ не присоединится к России, это значит одно. Никто не хочет участвовать в кровавых авантюрах России и становиться в ряд с военными преступниками», — подчеркнул Подоляк.

21 июня, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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