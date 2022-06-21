Почти треть инфраструктуры страны разрушена — министр инфраструктуры Украины

От 20% до 30% инфраструктуры Украины разрушено в результате российского вторжения, оценил ущерб в интервью французской Le Monde инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

За почти четыре месяца войны повреждены дороги, мосты, порты, железные дороги, аэропорты.

Потери Кубраков оценивает в более чем 100 млрд долларов. «Общая сумма прямого ущерба, нанесенного экономике Украины разрушением жилых и нежилых зданий (школ, больниц…) и инфраструктуры, составила 105,5 миллиардов долларов, в том числе 40 миллиардов долларов из-за разрушения транспорта.

По его словам, больше всего от разрушений пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск.

«320 тысяч человек лишились дома, мы ожидаем, что таких людей будет больше. В Мариуполе, например, разрушено все. Всего в результате войны повреждено, разрушено или захвачено более 44 миллионов квадратных метров жилья», — сказал министр.