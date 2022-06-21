Окупанти захопили Тошківку поблизу Лисичанська

Окупаційні війська Російської Федерації повністю захопили Тошківку та вже підтягнули резерви із тимчасово окупованих територій для вирішальної спроби повної окупації Луганської області.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

За його словами, російська армія повністю захопила Тошківку та намагається продавити оборону українських військ між Долиною та Гірським. Він зазначив, що за Сєвєродонецьк продовжуються запеклі вуличні бої, які йдуть не лише у промзоні міста.

“Вуличні бої не припинилися. Наші хлопці контролюють одноповерхову забудову навколо Сєвєродонецька, населені пункти-сателіти міста”, – підкреслив Власенко.

Власенко переконаний, що цей тиждень може бути вирішальним для Сєвєродонецька та території Луганської області, що залишається під контролем України, чиновник спрогнозував, що бої будуть ще інтенсивнішими.

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Він наголосив, що росіяни стягнули всі можливі резерви та техніку з окупованих територій Донбасу до лінії фронту.