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Нобелевский лауреат продал медаль за $103,5 млн в пользу украинских детей

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира в 2021 году, выставил свою награду на аукционе в Нью-Йорке

Дмитрий Муратов, главный редактор независимой газеты «Новая газета», в понедельник продал с аукциона свою золотую медаль Нобелевской премии мира за 103,5 миллиона долларов. Вырученные деньги пойдут на нужды детей, перемещенных в результате войны в Украине.

Медаль была продана пока неизвестному участнику телефонных торгов на аукционе в Нью-Йорке, организованном Heritage Auctions.

Муратов получил премию в 2021 году вместе с журналисткой Марией Ресса из Филиппин «за усилия по защите свободы выражения мнений».

Он входил в группу журналистов, основавших «Новую газету» в 1993 году после распада Советского Союза. В этом году издание стало единственной оставшейся крупной газетой, критикующей президента Путина и его действия внутри страны и за ее пределами.

В марте «Новая газета» приостановила свою деятельность в России после того, как в стране был принят закон, предусматривающий жесткие сроки тюремного заключения для всех, кто критикует кровавую военную кампанию Кремля.

В апреле на Муратова напали в поезде: его облили краской на масляной основе, смешанной с ацетоном.

С 2000 года шесть журналистов и сотрудников «Новой газеты» были убиты из-за своей деятельности, в том числе Анна Политковская

21 июня, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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