Німеччина та Словаччина не можуть узгодити постачання зброї Україні

Про це пише видання Business Insider.

Угода, що була ініційована два місяці, зараз під загрозою зриву – Німеччина та Словаччина не можуть досягнути згоди. В Братиславі вважають, що 15 «леопардів», запропонованих Німеччиною замість трьох десятків Т-72, недостатньо для оборони Словаччини. Міністерство оборони Словаччини підтвердило – Братислава минулого тижня відхилила запропоновану угоду.

«Ми не можемо прийняти такі умови. Словаччина має 30 танків Т-72. Тому 15 основних бойових танків Leopard не можуть бути для нас заміною, адже нам потрібно 30 основних бойових танків для танкового батальйону. Тому ми ведемо переговори з нашими союзниками щодо пошуку додаткових форм підтримки України для протидії агресії Росії проти країни», – цитує видання речницю міноборони.

«Попри невеликі розміри Словаччини, вона відразу активно підтримала Україну. Окрім іншого озброєння на суму понад 150 мільйонів євро, Словаччина також передала Україні свій єдиний зенітно-ракетний комплекс С-300. Щоб Словаччина в результаті не залишилася незахищеною, Німеччина, Нідерланди та США зараз розмістили в країні НАТО загалом чотири ракетні системи Patriot. У рамках подібного кільцевого обміну Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29 і мати власний повітряний простір, захищений Польщею та Чехією», – йдеться в матеріалі.