Німеччина оприлюднила повний перелік озброєнь, які передасть Україні

Про це повідомляє офіційний сайт уряду ФРН.

Федеральний уряд опублікував список зброї, яку планує надати Україні, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед іншого, до переліку увійшла система протиповітряної оборони IRIS-T SLM, яку раніше Україні пообіцяв канцлер Німеччини Олаф Шольц.

До списку увійшли сім танкових гаубиць Panzerhaubitze 2000, 40 розвідувальних дронів, 54 бронетранспортери М113, 30 самохідних установок Gepard, три реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами.

Крім цього, Німеччина передасть Україні артилерійські та зенітні боєприпаси, патрони, бойові каски, 80 пікапів Toyota та 22 вантажівки, аптечки, паливо та пайки. Також Київ отримує запчастини до винищувачів МіГ-29, протитанкові міни, гранати та кулемети.

В уряді ФРН зауважили, що не розголошують термінів передачі зброї України з міркувань безпеки.