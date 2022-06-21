Надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС підтримають усі 27 членів Євросоюзу

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел агенції, лідери країн Євросоюзу на саміті 23–24 червня мають намір оголосити про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це рішення було погоджене послами усіх 27 країн ЄС на зустрічі, що відбулася 20 червня. ЄС також підтримає надання статусу кандидата для Молдови, а також Грузії, але за умови виконання нею кількох додаткових умов.

За словами неназваного представника ЄС, обговорення щодо надання статусу кандидата для України йдуть у правильному напрямку. Для отримання цього статусу Києву буде необхідно виконати низку умов — запровадити законодавство про добір суддів Конституційного суду та перевірити на доброчесність усіх кандидатів Вищу раду юстиції, посилити боротьбу з корупцією, забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей європейським стандартам, запровадити антиолігархічне законодавство, ухвалити новий закон про ЗМІ, закінчити реформи правової бази щодо нацменшин.