МАГАТЭ: Иран готовится к обогащению урана в Фордо для ядерного оружия

Иран наращивает свои запасы урана для его дальнейшего обогащения за счет подготовки к использованию усовершенствованных центрифуг IR-6 на своем подземном объекте в Фордо. Об этом говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым ознакомилось агентство Reuters.

Ранее Иран воздерживался от этого шага, хотя заявлял, что готов его предпринять. Причиной для таких действий Тегерана послужила резолюция, за которую проголосовало 30 из 35 стран-членов МАГАТЭ, в которой Иран критикуется за неспособность объяснить следы урана, обнаруженные на незаявленных ранее объектах.

В субботу инспекторы МАГАТЭ подтвердили, что Иран готов к подаче газообразного гексафторида урана в центрифуги в Фордо, говорится в конфиденциальном отчете МАГАТЭ.

Иран проинформировал МАГАТЭ в понедельник, что процесс начался в воскресенье.

Важно отметить, что каскад из 166 машин облегчает переключение к обогащению урана до других уровней чистоты. Западные дипломаты давно отмечали, что это оборудование вызывает беспокойство, поскольку оно может позволить Ирану быстро обогатить уран.

Иран также четко не сообщил агентству, до какой чистоты каскад центрифуг могут обогащать уран. Ранее Тегеран заявил МАГАТЭ, что IR-6 могут быть использованы для обогащения урана до 5% или 20%.

Уран с содержанием изотопа 235U свыше 20% называют высокообогащенным или оружейным.

«Агентство еще не получило разъяснений от Ирана относительно какой способ производства он намеревается внедрить для вышеупомянутого каскада», – говорится в отчете МАГАТЭ.

На другом объекте Иран уже обогащает до 60%. Это намного выше уровня 2015 года, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в 3,67%. Иран нарушил многие ограничения сделки в ответ на выход США из соглашения от 2018. Тегеран также отрицает, что стремится обзавестись ядерным оружием.

Сделка 2015 года не разрешает обогащение урана в Фордо.