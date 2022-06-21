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Китай отказался поставлять в Россию машины вместо западных концернов

Автоконцерны из Китая не торопятся поставлять автомобили в Россию: с апреля импорт легковых машин и автодеталей сокращается из-за сложностей с логистикой и низкого спроса у россиян, пишет «Коммерсантъ».

Согласно таможенной статистике КНР, в марте Китай поставил в Россию легковых авто на 190,7 млн долларов, а в мае — всего на 32 млн. В первую очередь, это автомобили Chery, Changan и другие. При этом за первые пять месяцев доля китайских марок возросла в среднем не более чем на 1%.

Масштабы ввоза комплектующих тоже уменьшились, хотя и не так сильно: с 117,1 млн долларов в феврале до 81,3 млн в мае. Это связано в том числе с тем, что китайские детали закупают российские автозаводы: АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ.

По информации издания, импорт из Китая упал в том числе из-за эпидемии коронавируса в КНР, в результате апрель оказался худшим месяцем для китайского авторынка с начала 2020 года.

21 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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