Китай отказался поставлять в Россию машины вместо западных концернов

Согласно таможенной статистике КНР, в марте Китай поставил в Россию легковых авто на 190,7 млн долларов, а в мае — всего на 32 млн. В первую очередь, это автомобили Chery, Changan и другие. При этом за первые пять месяцев доля китайских марок возросла в среднем не более чем на 1%.

Масштабы ввоза комплектующих тоже уменьшились, хотя и не так сильно: с 117,1 млн долларов в феврале до 81,3 млн в мае. Это связано в том числе с тем, что китайские детали закупают российские автозаводы: АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ.

По информации издания, импорт из Китая упал в том числе из-за эпидемии коронавируса в КНР, в результате апрель оказался худшим месяцем для китайского авторынка с начала 2020 года.