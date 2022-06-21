Германия ответила на отключение газа заморозкой активов росийских олигархов

Власти Германии, долгое время занимавшие выжидательную позицию в отношении России и надеявшиеся договориться по газу даже в условиях войны, подключились к усилиям по заморозке российских активов на фоне решения «Газпрома» перекрыть «Северный поток-1».

Общая сумма заблокированных в ЕС активов российских олигархов, чиновников и лиц, поддерживающих вторжение в Украину, достигла €12,6 млрд, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По сравнению с апрелем объем попавшей под арест частной собственности, включая недвижимость, яхты, вертолеты и произведения искусства, вырос вдвое. И это стало результатом действия Германии, где за последние недели было выявлено много объектов, принадлежащих российским олигархам, сообщил Виганд.

В понедельник прокуратура Мюнхена и Федеральное управление криминальной полиции сообщили о конфискации трех квартир, принадлежащих депутату Государственной Думы РФ и его супруге.

Парламентарий и его жена, имена которых немецкие власти скрывают, получили €10 000 дохода от сдачи квартир в аренду после введения санкций. Поэтому собственность была изъята, а не заморожена.

В апреле ЕС отчитывался о заморозке €6,7 млрд активов россиян и €35 млрд, если учесть резервы ЦБ. Причем Германия отсутствовала в перечне топ-стран по выявленной собственности: Франция — €23,5 млрд, Бельгия — €10 млрд, Италия — €1,1 млрд, Ирландия — €839,4 млн.

Но позиция Берлина начала меняться по мере того, как стало ясно, что договориться с президентом Владимиром Путиным не удается и даже согласие на оплату газа по схеме «в рублях» не гарантирует поставок от «Газпрома».

12 мая российская компания объявила, что бессрочно прекращает прокачку по трубопроводу «Ямал-Европа», который через Польшу и Белоруссию снабжал немецких потребителей газом с западносибирских месторождений.

Спустя месяц «Газпром» резко сократил поставки газа «Северному потоку-1» — последней трубе, которая использовалась на полную мощность после начала войны. Ссылаясь на то, что одна турбина не приехала из ремонта, а вторая отслужила положенный срок, компания снизила поставки на 60%, до 67 млн кубометров в день.

Под ударом оказались Германия, Австрия и Италия, вынужденные тратить газ из запасов, который пытались накопить к зиме. Итальянское правительство начало готовиться к запуску экстренного плана, который включает увеличение мощности угольных станций и рекомендацию компаниям добровольно экономить газ.

Правительство ФРГ также дало добро на запуск угольных электростанций, вводит систему аукционов на покупку газа для промышленных потребителей, а также ускорит строительство терминалов для приема СПГ. Два из них должны заработать в этом году.