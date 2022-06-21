Европейские страны готовы вернуть в строй угольные электростанции

Самые крупные европейские потребители российского природного газа разрабатывают планы возобновления работы угольных электростанций как резервного варианта в случае резкого сокращения или прекращения поставок российского природного газа. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В понедельник правительство Нидерландов объявило об отмене ограничений на производство электроэнергии угольными электростанциями и об осуществлении первого этапа плана борьбы с энергетическим кризисом. По данным Reuters, Италия может ввести в действие чрезвычайный энергетический режим после того, как в понедельник российский Газпром объявил о том, что запросы Италии о поставках природного газа будут выполнены лишь частично. Крупнейший европейский потребитель российского природного газа Германия сообщила о готовности возобновить работу угольных электростанций, многие из которых были законсервированы и должны были быть демонтированы в недалеком будущем. Министр экономики Германии Питер Хабек назвал это решение «болезненным», но необходимым, поскольку в случае дефицита природного газа страна может будущей зимой объектом «шантажа на политическом уровне». Правительство Австрии одобрило план перевода электростанции, работающей на природном газе, на уголь.

На прошлой неделе Газпром снизил объемы подачи природного газа по газопроводу «Северный поток-1», настаивая на безотлагательном возвращении ему оборудования для перекачки газа, находящегося на обслуживании на заводе концерна Siemens в Канаде. Представители Германии и Италии заявляют, что Москва использует искусственный повод для сокращения поставок газа.

Пока возобновление работы угольных электростанций рассматривается как запасной вариант , к которому прибегнут, если европейским странам не удастся полностью заполнить хранилища природного газа из-за сократившихся поставок российского газа.