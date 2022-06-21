Цей тиждень стане вирішальним у битві за Сєверодонецьк, — Інститут вивчення війни

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Українські чиновники наголошують, що найближчий тиждень стане вирішальним для зусиль Росії взяти під контроль Сєверодонецьк», — йдеться в повідомленні.

Росіяни в цей період знову зосередять війська і техніку в районі, тому боротьба на цьому напрямку, як очікується, переросте у фазу більш істотного загострення.

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєверодонецьк, за винятком промзони «Азот», де тривають бої.

Зазначається, що російські джерела, ймовірно, створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільне і невдале просування в Слов’янськ з південного сходу від Ізюма і на захід від Лиману.

Кремлівські сили, ймовірно, активізують операції з перекриття українських ліній постачання вздовж траси Т1302 Бахмут — Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сєверодонецьку — Лисичанську.

Російські війська продовжували зосередитися на протистоянні подальшому просуванню українців на північ від Харкова до міжнародного кордону.

Також російські війська продовжують оборонні операції вздовж південної осі, кажуть в Інституті.

Водночас відзначають аналітики, партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Український опір на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно оформити «приєднання» цих територій.

Відзначається, що російська окупаційна влада в Старобільську Луганської області змушує людей до участі в колективних господарствах і змушує тих, хто працює в цій схемі, отримувати російське громадянство.