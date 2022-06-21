Британська розвідка: Україна зриває плани РФ контролювати західну частину Чорного моря

Україна значною мірою вже нейтралізувала спроможність Росії контролювати Чорне море у північно-західній частині.

Як повідомляє «Європейська правда«, про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 21 червня.

У ньому нагадують, що 17 червня Україна заявила про ураження російського корабля біля острова Зміїного, ціллю якого «майже точно» став російський буксир «Спасатель Василий Бех», що доставляв зброю і особовий склад на острів, і це було перше успішне використання протикорабельних ракет Harpoon, наданих західними партнерами.

«Знищення російського корабля з постачальної місії демонструє труднощі, з якими зіткнулася Росія у спробі підтримувати своїх військових, які окупували Зміїний», – йдеться в огляді.

«Спроможності української берегової оборони значною мірою нейтралізували спроможність РФ встановити контроль над морем і розмістити сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало реалізацію початкового оперативного задуму російського вторгнення, що включав створення загрози для Одеської області з моря», — вважають британські розвідники.