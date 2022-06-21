Голливудская звезда Бен Стиллер встретился с Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, назвав его «своим героем» за то, что он сплотил мировую поддержку Украины перед лицом российского вторжения.

«Это большая честь для меня… Вы мой герой!», – сказал Бен Стиллер, посол доброй воли ООН, который встретился с украинским лидером во Всемирный день беженцев.

«То, что вы сделали, то, как вы сплотили страну, мир, это действительно вдохновляет», – сказал 56-летний американский комик, имея в виду бесчисленные выступления Зеленского по всему миру.

Кадры их встречи опубликовал офис Зеленского.

Ранее в понедельник Стиллер посетил Ирпень – место ожесточенных боев в начале вторжения в феврале 2022.

«Я чувствую, что трудно понять, что здесь происходит на самом деле, если ты здесь не был», – сказал он Зеленскому.

«Сегодня утром я был в Ирпене… и реальный уровень разрушений, вы видите это по телевизору, вы видите это в социальных сетях, но другое дело увидеть это на самом деле, почувствовать это, а потом поговорить с людьми», – сказал он американский актер.

Говоря по-английски, Зеленский поблагодарил Стиллера за приезд и сказал, что для него «очень важно» постоянно напоминать людям о том, что происходит в Украине.

«Для нас очень важно, чтобы люди не забывали. Неинтересно каждый день говорить о войне… но для нас это очень важно», – сказал ему украинский лидер.