Банки отримали 1,3 млрд збитку за 5 місяців

Про це повідомила пресслужба НБУ.

При цьому минулого року за цей же період банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку.

Доходи банків зросли на 15% у порівнянні з результатом січня – травня 2021 року і становили 116,5 млрд грн, витрати – на 51% до 117,8 млрд грн, зокрема відрахування в резерви зросли у 8,2 раза до 39,2 млрд грн.

Нагадаємо, чистий збиток банківського сектору за перші 4 місяці року становив 7,4 млрд грн. Хоча ще в січні-лютому банки працювали з чистим прибутком у 9,9 млрд грн.