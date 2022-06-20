«Зробила величезні кроки вперед»: голова Єврокомісії пояснила, чому Україна має отримати статус кандидата в ЄС

Про це передає німецький телеканал ARD.

За її словами, рішення Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата засноване на даних, фактах і підготовчій роботі, яку країна виконала за 8 років.

«Я твердо вважаю, що ми отримаємо позитивне рішення (Європейської ради, — ред.), отримаємо підтримку, курс тепер заданий. Звичайно, це історичне рішення, яке зараз також має прийняти Європейська рада, але підготовка йде добре. Україна зробила величезні кроки вперед», — наголосила Урсула фон дер Ляйєн.

Вона зауважила, що «Україна — це міцна парламентська демократія».

Фон дер Ляйєн також сказала, що в ЄС «хочуть бачити ще більше реформ». Проте вона зазначила, що від самої країни-заявника залежить, чи буде прийняття до спільноти успішним і як скоро це станеться.

«У цих державах все залежить від того, наскільки швидко піде цей процес, і вони мають провести необхідні реформи, вони повинні довести, що вони відповідають Європейському союзу. Тоді і процес йде швидше, це не зовсім жорсткий процес», — додала голова Єврокомісії.

Як приклад вона навела Туреччину і Словаччину, яким в 1999 році були дані перспективи вступу в ЄС. Словаччина багато працювала і у 2004 році стала членом ЄС. З іншого боку, сьогодні Туреччина знаходиться далі від ЄС, ніж у той період.