Знищену в Україні російську військову техніку покажуть у Європі

Виставка знищеної російської військової техніки у війні з Україною має відбутись у столицях Європи.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Polsatnews.

Перша виставка пройде у Варшаві, а потім такі презентації відбудуться і в інших європейських містах.

Глава Міноборони розповів, що російські генерали хочуть бачити у Лісабоні свої танки, і Україна допоможе російським танкам з’явитись у Європі, але у вигляді решток військової техніки окупаційних військ Росії.

«І ми допоможемо, щоб російські танки були в Європі, але як уламки», – наголосив Резніков.

Знищений в Україні бійцями 10 ОГШБр БТР-82А російських військових. Квітень 2022. Фото: 10 ОГШБр

За його словами, плануються виставки пошкодженої російської техніки та озброєння у країнах Європи.

Першою буде Варшава, потім аналогічні виставки відбудуться і в інших європейських містах, таких як Берлін, Париж, Мадрид та Лісабон.

Нагадуємо, минулого місяця у центрі Києва встановили знищену військову техніку російської армії.

На Михайлівській площі експонуються танки, бойові машини десанту, системи радіоелектронної боротьби та інше.

«Російська техніка металобрухтом дійшла до центру Києва. Наші воїни перетворили цю «гордість» російської федерації на експонати Національного військово-історичного музею України», – зазначили у Міноборони.

Знищений Т-72Б російських військовий на площі Києва. Травень 2022. Фото: 24tv.ua

Зокрема, на площі встановили знищений основний бойовий танк Т-72, башту від російської бойової машини десанту БМД-4, сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби 1Л29 «Ртуть-БМ».

Знищена БМД-4 та 1Л29 “Ртуть-БМ” російських військовий на площі Києва. Травень 2022. Фото: 24tv.ua

Також встановлена й інша знищена військова техніка російський загарбників.