Як вибрати корм для собаки

Здоровий, грайливий, веселий собака — щастя для господаря. Велику роль в підтримці здоров’я й гарного самопочуття відіграє саме харчування. На сайті інтернет-магазину або на полицях фізичних зоомагазинів можна купити корм для собак різного віку, темпераменту, породи. Як вибрати збалансований раціон для свого хвостатого й на що звертати увагу — далі в цій статті.

Який корм підійде собаці

Корм поділяють на сухий і вологий (м’ясні консерви). Це перше питання, яке варто обговорити зі своїм ветеринаром. Далі важливо проаналізувати кілька не менш вагомих факторів:

клас;

інгредієнти в складі;

вік, розмір і вагу собаки;

особливості конкретної породи.

В інтернет-магазині корм для собак класифікується відповідно до типу, класу, ваги упаковки й т. п. У магазині варто звернутися за кваліфікованою допомогою до консультанта.

Який тип корму вибрати

Корми для собак класифікуються на сухі й вологі. Ветеринари зазвичай радять поєднувати обидва в щоденному раціоні тварини. Перший продукт являє собою тверді гранули, які мають тривалий термін зберігання й допомагають тварині позбавлятися від зубного нальоту й каменю. Сухий корм досить одноманітний, тому з часом набридає собаці. До того ж варто слідкувати, аби домашній улюбленець вживав достатньо води.

Вологий корм (м’ясні консерви) продаються в менших упаковках, оскільки зберігаються після відкриття лише 24 години. Перевагами такого типу харчування вважають різноманіття смаків, відсутність тиску на шлунково-кишковий тракт, гарне засвоєння собачим організмом.

Обов’язково вивчіть склад корму на його етикетці. На першому місці вказується основний інгредієнт. Якщо продукт якісний, це має бути:

курка;

яловичина;

індичка.

Для собак з чутливою травною системою розроблені корми на основі лосося, ягнятини, кролятини.

До складу також мають входити натуральні тваринні й рослинні жири, корисні вуглеводи, вітаміни, поживні мікроелементи (Е і С).

Якому класу корму віддати перевагу

Ветеринари рекомендують утримуватися від купівлі кормів класу «економ». Якщо регулярно годувати собаку таким кормом, з часом в організмі розвивається брак вітамінів і амінокислот, оскільки до складу такого раціону входить не чисте м’ясо, а кістки, підшкірний жир. Найкраще купити корм для собак класу:

Преміум. До складу входить м’ясо птиці, риби, яловичини, а також субпродукти. Містять достатню кількість овочів і злаків. Помітні сліди сої. Вміст консервантів і штучних барвників мінімальний. Суперпреміум. Для виготовлення використовується виключно натуральне м’ясо. Все ще містять м’ясні суміші, проте рекомендовані ветеринарами. Враховують особливості конкретних порід. Холістік. Найкращий і найдорожчий варіант корму для собаки. В складі чітко зазначено, яке м’ясо використовувалося. Джерелом корисних рослинних білків стає бурий рис, горох, ягоди, сезонні овочі, екстракти трав.

Не менш важливо звертати увагу на фізіологічні особливості собаки (вік, розмір, масу тіла). Попри те, що на полицях продаються універсальні корми, краще вибирати харчування за віковою категорією. Так, цуценята активніші впродовж дня, тому спалюють більше калорій, а для формування міцних кісток знадобиться кальцій. Дорослим собакам поступово знижують кількість жирів і білків у раціоні, аби запобігти ожирінню.

Розмір собаки також має значення. Наприклад, активні та сильні собаки гігантських порід часто страждають від ураження суглобів. Тому в складі корму має міститися менше жирів, але більше білків.

Як вибрати лікувальний або профілактичний корм

Деякі виробники пропонують окрему лінійку кормів для собак з порушенням роботи шлунку, захворюваннями нирок або печінки, схильністю до ожиріння. Лікувальний корм призначають виключно після медикаментозного або хірургічного втручання. Відрізняється складом. Наприклад, для розв’язання проблем із серцево-судинною системою собаки в сухі або вологі корми додають більше магнію, калію, L-карнітину, натомість мінімізуючи насичення хлором і натрієм.

Підтримувальний раціон окремо розробляють для вагітних собак і тварин, котрі годують. Спеціальне харчування зі зменшеною кількістю жирів призначене для малоактивних старих собак. Виготовляють також корми для собак, які страждають на алергію. Збалансований складає допомагає знизити свербіж, почервоніння, випадання вовни.

Враховуючи прості правила та рекомендації по догляду за собакою, кожен господар зможе підібрати для свого хвостатого збалансований корм на кожен день.