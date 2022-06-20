В Украине запретили российскую музыку в медиа и общественных местах

Верховная Рада приняла закон, запрещающий российскую музыку в медиа и общественных местах. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк.
Закон об «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора» подписали 303 депутата. Закон касается демонстрации «фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов».
Требование касается песен исполнителей, имевших гражданство РФ с 1991 года. Правило не распространяется на тех, кто вышел из гражданства России и стал гражданином Украины.
Помимо этого, Рада приняла закон, запрещающий распространение книг и другой издательской продукции из России, Беларуси и оккупированных территорий Украины.
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