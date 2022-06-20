Україна легко впорається з переліком вимог для вступу в ЄС, — посол Німеччини

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

«Я думаю, що Україна може легко з ними впоратися, бо це справді вимоги, які вже існують довгі роки. Є вже прогрес. Можливо, не той прогрес, якого хотіли б самі українці, особливо у сфері судової реформи… Ми, ваші партнери, особливо Велика сімка, постійно в контакті щодо цих питань з українським урядом», — повідомила Фельдгузен.

Вона також вважає найважливішим питанням судову реформу в країні.

«Ми досить успішно здійснили реформу децентралізації. Я думаю, що це справді історія успіху. Але судова реформа — це друга реформа, яка справді змінюватиме країну. Всі роки, які я працюю в Україні, я спостерігала за кроками, що були зроблені, я робитиму це й надалі», — наголосила Фельдгузен.

«Але якщо є політична воля, то можна дуже багато зробити», — додала також вона, зазначивши, що судова реформа – «це ніколи не було просто».