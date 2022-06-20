Ученые Тель-Авивского университета изобрели метод, способный победить СПИД одним уколом



Ученые Тель-Авивского университета разработали уникальный метод лечения СПИДа, которое может использоваться и как вакцина, и как терапия.

Исследованием руководили доктор Ади Барзель и докторант Алессио Нехмад из Школы нейробиологии в сотрудничестве с медицинским центром Сураски (Ихилов).

За последние два десятилетия жизнь ВИЧ-инфицированных людей значительно улучшилась – современной медицине удалось превратить болезнь из смертельной в хроническую. Однако лекарства, которое обеспечило бы пациентам полное выздоровление, до сих пор не существует.

Способ излечения, разработанный в лаборатории доктора Барзеля, подразумевает собой введение одноразовой инъекции: лейкоциты типа B будут генетически модифицированы внутри тела пациента для выделения антител против вируса ВИЧ.

В-клетки отвечают за выработку антител против вирусов, бактерий и т. д. Они образуются в костном мозге и, созрев, попадают в кровь и лимфатическую систему, а оттуда в различные части тела. Доктор Барзель поясняет: «В этом исследовании мы первыми создали В-клетки в организме и заставили их вырабатывать нужные антитела. Генная инженерия осуществляется с использованием вирусных носителей, полученных из «стерилизованных» вирусов, которые не наносят вреда, но доставляют ген, закодированный для антител, в В-клетки в организме. Кроме того, мы смогли точно ввести антитела в желаемый участок генома В-клеток. У всех подопытных животных, которым вводили лечение, появился высокий уровень желаемых антител в крови. Выделив эти антитела, мы убедились, что они действительно эффективно нейтрализуют вирус ВИЧ в лабораторной среде».

Если разработка израильских ученых покажет положительные результаты, то СПИД пополнит список излечимых заболеваний.